مكتب نتنياهو: تسلمنا من حماس أسماء 3 رجال سيتم الإفراج عنهم من غزة غدا السبت

تل أبيب- (د ب أ)

أكدت إسرائيل أنه تلقت قائمة من حركة حماس الفلسطينية تضم أسماء ثلاثة أسرى رجال من المقرر الإفراج عنهم غدا من الأسر من غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يعلن عن الأسماء إلا بعد النظر في الأسماء المدرجة على القائمة وإبلاغ ذويهم، بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل.

يشار إلى أن حماس أفرجت عن ثلاث دفعات من الرهائن الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل منذ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والسجناء في التاسع عشر من الشهر الجاري.