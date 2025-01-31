وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لـ لبنان

القاهرة- مصراوي:

اجتمع بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع نجيب ميقاتي رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، وذلك اليوم الجمعة خلال الزيارة التي يجريها لبيروت.

أعرب عبد العاطي عن تقدير مصر الكبير للجهود التي بذلها ميقاتي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة اللبنانية منذ سبتمبر 2021، ونجاحه في تسيير الأمور بحكمة عالية في ظل تحديات جسيمة تواجه لبنان الشقيق، وكذلك تسيير شؤون الدولة خلال فترة الفراغ الرئاسي لأكثر من عامين.

وأكد وزير الخارجية أن زيارته لبيروت تأتي في إطار التعبير عن تضامن مصر الكامل مع لبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة، والرغبة الصادقة في تقديم كافة أشكال الدعم بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار والهدوء للبنان، وتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بدورها.