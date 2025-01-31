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أبو عبيدة يكشف أسماء 3 أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم غدًا

11:31 ص الجمعة 31 يناير 2025

أبو عبيدة

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وكالات
قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن كتائب القسام ستفرج غدا السبت عن الأسرى الصهاينة عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس.

ويوم أمس الخميس أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 110 أسرى من بينهم زكريا الزبيدي أحد الـ6 الذين تحرروا بنفق الحرية من سجن جلبوع، مقابل إفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار الدفعة الثالثة من التبادل في المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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أبو عبيدة كتائب عز الدين القسام حركة حماس كتائب القسام الاحتلال الإسرائيلي
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