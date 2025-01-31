إخماد حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

موسكو- (د ب أ)

قال حاكم منطقة فولجوجراد بجنوب روسيا اليوم الجمعة، إن حريقا نشب في مصفاة نفط، في المنطقة الليلة الماضية، بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، لكن تم إخماد النيران بسرعة

وقال الحاكم أندريه بوتشاروف إن أحد العمال أصيب وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم صد إجمالي 49 طائرة مسيرة أوكرانية، في سبع مناطق.

وبالإضافة إلى بولجوجراد، تضررت مناطق فورونيج وكورسك وبيلجورود وروستوف وكراسنودار وكذلك ياروسلافل إلى الشمال من موسكو.

وفي مدينة فورونيج، تضررت مركبة وأصيب سائقها. وتحطمت نوافذ أحد المصانع الصناعية بسبب حطام طائرة مسيرة متساقط. كما لحقت أضرار بمبنى سكني ومزرعة أيضا.





