ترامب يهدد دول بريكس بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%

واشنطن- (د ب أ)

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس دول مجموعة بريكس بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% إذا ابتعدت عن الدولار الأمريكي كوسيلة دفع دولية.

وقال ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "فكرة أن دول بريكس تحاول الابتعاد عن الدولار بينما نحن نقف ونشاهد قد انتهت".

وتابع ترامب:"سنطلب التزاما من هذه الدول التي تبدو معادية بأنها لن تخلق عملة جديدة لبريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي القوي، وإلا سيتعين عليهم الخضوع لرسوم جمركية بنسبة 100%، وعليهم أن يتوقعوا أن نقول لهم وداعا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع".

يشار إلى أن اختصار "بريكس" هو الحروف الأولى من أسماء الدول الأعضاء المؤسسين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وفي أوائل عام 2024، انضمت إيران وإثيوبيا ومصر والإمارات العربية المتحدة إلى بريكس، بينما انضمت إندونيسيا في بداية يناير الجاري.

وتهدف المجموعة إلى أن تكون بديلا لمجموعة السبع (جي 7) من القوى الاقتصادية الغربية الرائدة.

ولطالما انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هيمنة العملة الأمريكية، وأعلن عن نيته إنشاء نظام دفع وتصفية مستقل داخل التحالف.

وتعد العملة الأمريكية الأهم في المعاملات المالية العالمية. ومن خلال تقديم عملة أخرى غير غربية، تأمل موسكو في أن تتأثر بشكل أقل بالعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

والرسوم الجمركية هي نوع من الرسوم المفروضة على السلع المستوردة. يجري دفعها عند دخول السلع إلى البلاد. وكان ترامب قد فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة خلال فترته الأولى في الحكم من 2017 إلى 2021.

ويفترض الاقتصاديون أن الرسوم الجمركية واسعة النطاق ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.