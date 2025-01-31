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البرلمان الألماني يمدد أربع مهام عسكرية في الخارج

09:57 ص الجمعة 31 يناير 2025

البرلمان الألماني

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برلين- (د ب أ)

مدد البرلمان الألماني (بوندستاج) في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس أربع مهام عسكرية خارجية للقوات المسلحة الألمانية، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات البرلمانية في 23 فبراير المقبل.

وستواصل البحرية الألمانية المشاركة في المهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر، والتي تهدف إلى حماية طريق الشحن البحري المهم من هجمات المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

ومدد البوندستاج تفويض مشاركة ألمانيا في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) حتى 31 أكتوبر المقبل.

وستواصل ألمانيا أيضا المشاركة في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا (إيرينافور ميد إيريني)، وكذلك ومهمة (سي جارديان) التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لمراقبة البحر المتوسط في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة.

ومهد مجلس الوزراء الألماني الطريق لتمديد التفويضات مطلع ديسمبر الماضي، لضمان استمرار مشاركة الجيش في تلك المهام على الرغم من الانتخابات البرلمانية المبكرة. وتمت الموافقة على كافة الإجراءات بأغلبية قوية.

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