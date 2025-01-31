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سول تدين بشدة تصريحات الزعيم الكوري الشمالي حول تعزيز الدرع النووي

09:55 ص الجمعة 31 يناير 2025

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

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سول تدين بشدة تصريحات الزعيم الكوري الشمالي حول تعزيز الدرع النووي
سول- (د ب أ)

أدانت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بشدة تصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون حول تعزيز الردع النووي مع الكشف عن منشأة لتخصيب اليورانيوم.

وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة كيم إن-ايه في إفادة صحفية دورية "تحافظ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي على موقف ثابت وموحد بشأن هدف نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية"، مشيرة إلى أن بيونج يانج يجب أن تدرك بوضوح أيضا عدم التسامح أبدا مع امتلاكها للأسلحة النووية، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

ودعت كوريا الشمالية إلى وقف تطوير أسلحتها النووية على الفور والاستجابة لمحادثات نزع السلاح النووي التي اقترحتها الحكومة الكورية الجنوبية.

وكشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم أمس الخميس عن تفقد الزعيم كيم جونغ-أون قاعدة لإنتاج المواد النووية ومعهدا للأسلحة النووية، ما يمثل المرة الثانية التي يكشف فيها الشمال عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، بعد الكشف المماثل عن منشأة للمرة الأولى في سبتمبر من العام الماضي.

وأكد "كيم" أثناء تفقد المنشأة على أن تعزيز الردع النووي "أمر لا غنى عنه" في ظل المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، قائلا إن الوضع الأمني في كوريا الشمالية، حيث "لا مفر من المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة"، يجعل تعزيز الردع النووي للبلاد باطراد لمواجهة الأخطار الأمنية القائمة والجديدة وضمان سيادتها ومصالحها وحقها في التنمية أمرا ضروريا.

كانت كوريا الجنوبية قد حذرت بيونج يانج من أنها ستواجه نهاية نظامها إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية، محذرة من رد "حازم وساحق" من قبل التحالف الكوري الأمريكي.

وإضافة إلى التجارب النووية، تجرى كوريا الشمالية تجارب صاروخية مما يثير توترات في شبه الجزيرة الكورية.

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