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وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت لدعم العلاقات المصرية اللبنانية

09:51 ص الجمعة 31 يناير 2025

بدر عبدالعاطي

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القاهرة- (مصراوي)

توجه وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي اليوم الجمعة إلى بيروت، وذلك في زيارة ثنائية تستهدف دعم العلاقات المصرية - اللبنانية.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، من المقرر أن يلتقي عبد العاطي بعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت، لتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في لبنان.

كما سيجري وزير الخارجية المصري مباحثات بشأن سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

كان عبد العاطي قد أعلن مؤخرا أن بلاده ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، مؤكدا ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، كما تم التشديد على أهمية منع التصعيد بصفة عامة في المنطقة والسعي نحو تحقيق التهدئة والاستقرار.

يشار إلى أنه تنفيذ اتفاق وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب الاتفاق حتى 18 فبراير المقبل، ولم تلتزم إسرائيل به منذ دخوله حيز التنفيذ.

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بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة بيروت لبنان
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