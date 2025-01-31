مقتل قيادي بتنظيم تابع للقاعدة في غارة أمريكية بسوريا

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" عن مقتل محمد صلاح، القيادي البارز في جماعة "حراس الدين" التابعة لتنظيم القاعدة، في غارة جوية نفذتها القوات الأميركية في شمال غرب سوريا، يوم الخميس.

وقالت "سنتكوم" في بيان لها إن هذه الغارة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة. وأكدت أن الجيش الأميركي سيواصل ملاحقة الإرهابيين، وقتلهم أو أسرهم، والدفاع عن الولايات المتحدة ضد الجماعات التي تخطط لمهاجمة أفرادها وحلفائها.

ويعد مقتل محمد صلاح ضربة قوية لجماعة "حراس الدين"، التي سبق أن أعلنت الولايات المتحدة عن مقتل أحد قادتها البارزين، أبو عبد الرحمن المكي، في غارة جوية في أغسطس الماضي.

وتؤكد الولايات المتحدة أن جماعة "حراس الدين" تمثل تهديدًا للمصالح الأميركية وحلفائها في المنطقة، وتسعى إلى تقويض قدراتها من خلال عمليات عسكرية متواصلة.