البنتاجون يحذر تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"

أوضح موقع "ديب سيك" في شروط الخدمة الخاصة به أنه يخزن بيانات المستخدمين على خوادم صينية ويُخضع لهذه البيانات للقانون الصيني، الذي يفرض التعاون مع وكالات الاستخبارات في البلاد.

ورغم ذلك، لم يمنع ذلك موظفي وزارة الدفاع الأمريكية من الانخراط في استخدام "ديب سيك" هذا الأسبوع، حيث ربطوا أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بالخوادم الصينية، واستخدموا الخدمة لمدة يومين على الأقل، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج".

وفي مقابل ذلك، بدأت وزارة الدفاع الأمريكية في حظر "ديب سيك" على بعض شبكاتها، على الرغم من أن بعض الموظفين لا يزال بإمكانهم الوصول إلى الخدمة، وفقًا لما ذكرته "بلومبيرج".

وتواجه الحكومة الأمريكية تحديات متزايدة فيما يتعلق بتداعيات الأمن القومي نتيجة الارتفاع الكبير في الاهتمام بالدردشة الذكية الصينية "ديب سيك"، التي تصدرت قوائم تطبيقات "آبل" و"جوجل" في الولايات المتحدة، وفق ما أورده موقع "تيك كرانش" للتقنية.

وفي 24 يناير، حظرت البحرية الأمريكية على موظفيها الوصول إلى "ديب سيك" بسبب المخاوف الأمنية والأخلاقية، حسبما أفادت "سي إن بي سي".