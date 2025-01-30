ترامب: سأفرض رسوما على الصين بسبب ما ترسله من مخدرات إلى بلادنا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أرقام المتسلليين إلى بلادنا بلغت أدنى مستوياتها بعد ما أرسله من حرس إلى الحدود.

وتابع ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "لا أوافق على حق منح الجنسية بالميلاد في أمريكا ولا يوجد دولة تفعل ذلك".

وأضاف ترامب: "سنتخذ قرارا بشأن القوات الأمريكية في سوريا التي تعيش في فوضى".

وأوضح ترامب: "من المحتمل أن أفرض رسوما على الصين لدفعها إلى وقف ما ترسله من مخدرات إلى بلادنا".

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وردا على سؤال أحد الصحفيين في البيت الأبيض، بشأن إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة قال ترامب: "ستفعلان ذلك".

وتابع ترامب ردا على سؤال بشأن إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة: "قدمنا لهما الكثير وعليهما فعل ذلك".

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المرجح أن يقرر بحلول نهاية اليوم ما إذا كان سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات النفط المكسيكي والكندي والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، "قد نتخذ هذا القرار أو لا نتخذه. سنتخذ هذا القرار على الأرجح الليلة".

وحذر ترامب مرارا وتكرارا المكسيك وكندا، وهما من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين من أنه سيفرض رسوما جمركية إذا لم توقف الدولتان شحنات الفنتانيل وتدفق المهاجرين عبر الحدود الأمريكية.