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أول رد من ترامب على رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين

11:30 م الخميس 30 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وردا على سؤال أحد الصحفيين في البيت الأبيض، بشأن إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة قال ترامب: "ستفعلان ذلك".

وتابع ترامب ردا على سؤال بشأن إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة: "قدمنا لهما الكثير وعليهما فعل ذلك".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد على أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المرجح أن يقرر بحلول نهاية اليوم ما إذا كان سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات النفط المكسيكي والكندي والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، "قد نتخذ هذا القرار أو لا نتخذه. سنتخذ هذا القرار على الأرجح الليلة".

وحذر ترامب مرارا وتكرارا المكسيك وكندا، وهما من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين من أنه سيفرض رسوما جمركية إذا لم توقف الدولتان شحنات الفنتانيل وتدفق المهاجرين عبر الحدود الأمريكية.

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