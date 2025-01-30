مصر تعلن استعدادها نقل خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب لدولة بنين

القاهرة- مصراوي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع السيد "أولوشيجون أدجادجي" وزير خارجية جمهورية بنين، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ثمن عبد العاطي العلاقات الودية التي تربط البلدين، مؤكداً على حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لاسيما في مشروعات البنية التحتية والطاقة. وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية على التزام مصر بدعم جهود التنمية في بنين من خلال تقديم برامج تدريبية وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني للكوادر البنينية في مختلف المجالات، وكذلك تعزيز التعاون في مجال مكافحة أعمال القرصنة البحرية في منطقة غرب أفريقيا.

كما قدم عبد العاطي التعزية في ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم على القوات البنينية في النقطة الحدودية مع النيجر وبوركينافاسو، وأكد على تضامن مصر حكومةً وشعباً مع جمهورية بنين في مكافحة الأعمال الارهابية، معرباً عن استعداد مصر لنقل خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب في ضوء التهديدات التي يتعرض لها شمال بنين، منوهاً إلى محورية البعد التنموي للمناطق الشمالية في إطار المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب.

كما استعرض الوزيران التعاون في إطار الاتحاد الأفريقي، مؤكدين على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك في المحافل الدولية لخدمة القضايا الأفريقية، وتبادل تأييد ترشيحات البلدين للمناصب الدولية.