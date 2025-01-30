الشرع: المرحلة الحالية تتطلب مشاركة كل السوريين في الداخل والخارج

وكالات

قال رئيس سوريا الانتقالي أحمد الشرع، الخميس، إن حكومة انتقالية شاملة سيتم تشكيلها، تعبّر عن "تنوع سوريا"، وتعمل على "بناء مؤسسات سوريا الجديدة"، وذلك "حتى الوصول إلى مرحلة إجراء الانتخابات".

وأضاف الشرع في أول خطاب له بعد توليه الإدارة السورية الجديدة اليوم الخميس، أنه بعد حل مجلس الشعب، سيعلن لاحقاً عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر لملأ فراغ المرحلة الانتقالية.

وتابع الشرع قائلاً: "سنعلن خلال الأيام المقبلة عن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني".

وأشار الشرع إلى أن المرحلة الانتقالية الحالية "تتطلب مشاركة كل السوريين في الداخل والخارج لبناء وطن دون إقصاء وتهميش".