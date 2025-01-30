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أحمد الشرع: أخاطب السوريين كخادما وليس حاكما

10:17 م الخميس 30 يناير 2025

أحمد الشرع

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وكالات

قال رئيس سوريا الانتقالي، أحمد الشرع إن"سوريا تحررت من نظام مجرم، وسوريا تحررت بفضل تضحيات جميع السوريين بالداخل والخارج".

وأضاف في خطاب، مساء الخميس: "تسلمت مسؤولية سوريا بعد مشاورات قانونية، وأخاطب السوريين كرئيس للجمهورية في الفترة الانتقالية الصعبة".

وتابع: "أخاطب السوريين كخادمًا وليس حاكمًا"، مؤكدًا أن "العملية السياسية في سوريا تتطلب مشاركة الجميع من دون إقصاء".

وأكد أنه "سنشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع سوريا، ونحضر للمؤتمر الوطني لإصدار إعلان دستوري".

وشدد على أنه "لا فساد ولا رشاوى، وسنرسي دعائم اقتصاد قوي، وسنستعيد هوية سوريا المفقودة وبناء الوطن مسؤوليتنا جميعا".

وأكد أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية فى سوريا، على أن سوريا تمد يدها بالسلام للجميع.

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