من 10 إلى 15 عامًا.. مبعوث ترامب للشرق الأوسط يكشف مدة إعمار غزة

القاهرة- مصراوي

يواصل الآلاف من الفلسطينيين النازحين العودة إلى ديارهم سيرًا على الأقدام أو في عربات ومركبات تجرها الخيول في مناطق بيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين وبيت حانون، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 29 يناير 2025.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف في نهاية رحلته إلى الشرق الأوسط أن إعادة بناء غزة قد تستغرق ما بين 10 و 15 عامًا.

وتريد إدارة ترامب استمرار وقف إطلاق النار واستقرار غزة حتى تتمكن من المضي قدمًا في خططها الطموحة للشرق الأوسط، والتي تشمل التوصل إلى اتفاق سلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ومحاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وتعمل الإدارة على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الأسرى في غزة مقابل وقف إطلاق النار. لكن البيت الأبيض يفكر بالفعل في المراحل التالية من الاتفاقية وخطة لإعادة إعمار غزة، التي دمرتها الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية خلال 15 شهرًا من الحرب.

وقال ويتكوف لأكسيوس: "ما كان لا مفر منه هو أنه لم يتبق شيء تقريبا من غزة يتجه الناس شمالًا للعودة إلى منازلهم ورؤية ما حدث والاستدارة والمغادرة، لا يوجد ماء ولا كهرباء. إنه لأمر مذهل مقدار الضرر الذي حدث هناك".

وغادر ويتكوف إسرائيل يوم الخميس، بعد عدة ساعات من إطلاق حماس سراح ثمانية أسرى آخرين كانوا محتجزين في غزة وأفرجت إسرائيل عن 110 أسرى فلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وأمضى مبعوث البيت الأبيض معظم يومه يوم الأربعاء في قطاع غزة في تفقد الوضع من الأرض ومن الجو. وكان أول مسؤول أمريكي يزور غزة منذ 15 عامًا.

وقال ويتكوف إن المساعدات تدخل غزة كما هو مخطط لها، والناس يعودون إلى شمال غزة وفقا للاتفاق والترتيبات الأمنية في ممر نتساريم وممر فيلادلفيا وتعمل بشكل أفضل مما كان يتوقع.

يقدر "ويتكوف"، وهو مطور عقاري، أن هدم الحطام ونقله وحده سيستغرق خمس سنوات.

وقد تستغرق عملية تقييم الأثر المحتمل للأنفاق العديدة في غزة على بناء أسس جديدة بضع سنوات أخرى. مشيرا إلى أن إعادة الإعمار نفسها ستستغرق بضع سنوات أخرى.

وقال مبعوث أمريكا لدى الشرق الأوسط: "كان هناك هذا التصور يمكننا الوصول إلى خطة قوية لغزة في غضون خمس سنوات. لكن هذا مستحيل. هذه خطة اعادة بناء لمدة 10 الى 15 عاما ".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، طرح الرئيس ترامب فكرة نقل المدنيين الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن أثناء إعادة بناء القطاع. رفض كلا البلدين الفكرة علنًا وقالا إنهما لن يشاركا في نزوح الفلسطينيين من غزة.

أخبر ويتكوف أكسيوس، أنه لم يناقش مع ترامب فكرة نقل الفلسطينيين من غزة. وقال مبعوث ترامب للشرق الأوسط إنه مما رآه خلال زيارته لغزة فإن القطاع أصبح غير صالح للسكن، مشيرًا: "لم يبق شيء قائما. العديد من الذخائر غير المنفجرة. ليس من الآمن المشي هناك. إنه أمر خطير للغاية. لم أكن لأعرف هذا دون الذهاب إلى هناك والتفتيش".