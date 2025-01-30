وكالات

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن الشهداء من قيادات الحركة خاضوا ملحمة ضمن طوفان الأقصى واستشهدوا في معارك وليس اغتيالا.

وتابع الناطق باسم حماس حازم قاسم خلال حديثه مع الجزيرة مباشر: "تم الإعلان عن استشهاد القيادات بعد التأكد من هويتهم من قبل الأطقم المختصة خلال وقف إطلاق النار".

وتابع حازم قاسم: " الاحتلال كان يتوهم أن بالاغتيالات سيتم إضعاف الحركة والنيل منها ولكن هذا لم يحدث ولم يحدث أي فراغ إداري، كما أن العمل الميداني استمر رغم استشهاد القيادات والمقاومة استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار".

وأكد حازم قاسم، أن حركة المقاومة بخير وقادرة على تعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت باستشهاد القيادات".

وأعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة استشهاد قائد كتائب القسام محمد الضيف وعدد من القيادات البارزة.

وأعلن أبو عبيدة خلال كلمة له اليوم الخميس: "استشهاد قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، ونائب قائد أركان القسام مروان عيسى، وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة، وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت، وقائد لواء خانيونس رافع سلامة".

وفي كلمة له اليوم الخميس، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام: "نزف إلى أبناء شعبنا وإلى أمتنا الشهيد محمد الضيف".

وأضاف أبو عبيدة خلال كلمته، استشهاد محمد الضيف ومروان عيسى و غازي أبو طماعة ورائد ثابت ورافع سلامة.

وفي منتصف يوليو الماضي، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ غارة جوية على منطقة المواصي في خان يونس و"كانت تستهدف محمد الضيف"، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، واعتبرت حماس حينها، تلك "الادعاءات الإسرائيلية محاولة للتغطية على حجم المجزرة المروعة". ووصفت الحركة قصف المواصي بأنها "مجزرة بشعة".

ويُنسب إلى الضيف، بعد توليه القيادة، الفضل في تصميم سلاح حماس الأبرز: صواريخ القسام، وشبكة الأنفاق التي حفرت تحت غزة. وهذه الأنفاق هي المكان الذي يُعتقد أن الضيف يقضي معظم وقته فيها متخفياً بعيداً عن أنظار جيش الاحتلال الإسرائيلي وموجهاً منها عمليات حماس.