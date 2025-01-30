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سيئا بما يفوق التصور.. أول تعليق من ترامب على واقعة اصطدام طائرتين

08:20 م الخميس 30 يناير 2025

المروحية العسكرية التي اصطدمت بالطائرة أرشيفية

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن المروحية العسكرية التي اصطدمت بالطائرة في وقت مبكر من صباح الخميس، كان موقعها "سيئا بما يفوق التصور".

وقدّم ترامب إفادة صحفية بشأن الاصطدام، الذي حصل بين طائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" وطائرة هليكوبتر "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكي، وأدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا.

وذكر أنه "للأسف لا ناجين" من الكارثة الجوية في واشنطن، مضيفا أن البيت الأبيض لديه "آراء قوية" حول ما أدى إلى الاصطدام الجوي بالقرب من مطار ريغان الوطني.

وتابع: "لم نكن نعرف ما أدى إلى هذا الحادث، لكن لدينا بعض الآراء والأفكار القوية للغاية، وأعتقد أننا ربما نذكر هذه الآراء الآن، لأنني على مر السنين، شاهدت أشياء مثل هذه تحدث".

وأوضح: "نعتقد أن لدينا بعض الأفكار الجيدة، لكننا سنكتشف كيف حدثت هذه الكارثة، وسنضمن عدم حدوث شيء مثل هذا مرة أخرى".

واتهم ترامب الرئيسين السابقين جو بايدن وباراك أوباما بخفض معايير السلامة الجوية، مؤكدا أن الأربعاء كان "ليلة مظلمة ومؤلمة في عاصمة بلادنا وفي تاريخ أمتنا".

كما وعد ترامب بالعمل "بجد شديد في الأيام القادمة"، وقال إن إدارته هنا لتقديم الدعم للمتضررين.

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