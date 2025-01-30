أمير قطر: اللقاء مع أحمد الشرع اتسم بروح إيجابية

وكالات

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن لقاءه الأول مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع "اتسم بروح إيجابية"، مضيفاً أنه "سنعمل جاهدين مع المجتمع الدولي" من أجل دعم الشعب السوري.

وشكر أمير قطر، في منشور على منصة "إكس"، الرئيس السوري الانتقالي على "حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في دمشق"، قائلاً: "أشكر أخي الرئيس أحمد الشرع على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في دمشق اليوم، لقاؤنا الأول اتسم بروح إيجابية ملؤها التفاؤل بمستقبل مشرق لسوريا وللعلاقات بين بلدينا الشقيقين".

أشكر أخي الرئيس أحمد الشرع على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في دمشق اليوم، لقاؤنا الأول اتسم بروح إيجابية ملؤها التفاؤل بمستقبل مشرق لسوريا وللعلاقات بين بلدينا الشقيقين، وسنعمل جاهدين مع المجتمع الدولي نحو دعم مراد الشعب السوري في تحقيق كل ما ضحى من أجله في السنوات الماضية. pic.twitter.com/AQ7CEhAbpJ — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 30, 2025

وتابع: "سنعمل جاهدين مع المجتمع الدولي نحو دعم مراد الشعب السوري في تحقيق كل ما ضحى من أجله في السنوات الماضية".

والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع والملقب بـ"الجولاني"، في العاصمة السورية دمشق.