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أثناء استقبال الأسرى.. اندلاع مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين

06:02 م الخميس 30 يناير 2025

الأسرى المفرج عنهم من سجن عوفر

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وكالات

وقعت، مساء الخميس، مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين لدى استقبالهم الأسرى المفرج عنهم من سجن عوفر.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز تجاه عشرات الفلسطينيين، الذين كانوا يرمون الحجارة، وذلك خلال استقبالهم حافلتين تقلان أسرى فلسطينيين.

وكانت حافلتان تقلان أسرى فلسطينيين غادرتا سجن عوفر بالضفة الغربية المحتلة الخميس، تتقدمهما سيارة تابعة للصليب الأحمر، وفق ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس، وذلك في إطار عملية تبادل مع رهائن أُفرج عنهم قبل ساعات في غزة.

وغادر المعتقلون الفلسطينيون السجن الإسرائيلي بعد أن قالت تل أبيب إنها تلقّت ضمانات من وسطاء دوليين بشأن "الإفراج الآمن" عن الأسرى خلال عمليات التبادل المستقبلية، وذلك بعد ادعاءات الاحتلال بحدوث فوضى أثناء عملية الإفراج عن سبعة أسرى في غزة.

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