ضمانات أولية.. تفاصيل أزمة الأسرى بين حماس وإسرائيل وكيف انتهت؟

وكالات

أعلنت إسرائيل أنّها تلقّت من الوسطاء الدوليين ضمانات بأنّ تجري في المستقبل بصورة "آمنة" عمليات الإفراج عن الأسرى في قطاع غزة، وذلك بعدما ادعت إسرائيل حدوث فوضى أثناء الإفراج عن 7 أسرى في خان يونس الخميس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان إنّه "بناء على طلب رئيس الوزراء نتنياهو، قدّم الوسطاء التزاما بضمان الإفراج الآمن عن الأسرى الذين سيتمّ إطلاق سراحهم في المراحل التالية"، وذلك بعيد إصدار نتنياهو قرارا بتأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المشمولين بعملية التبادل.

وأعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، الخميس، تلقي تعليمات من المستوى السياسي بوقف تحرير الأسرى الفلسطينيين.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بتأجيل إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم - حتى يتم ضمان الخروج الآمن للمختطفين في المستقبل. وتطالب إسرائيل الوسطاء بتحقيق ذلك".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الوسطاء أكدوا خروج الأسرى بشكل آمن، مما يمهد الطريق لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل نقلت ما وصفتها برسائل تهديد وغضب إلى الوسطاء القطريين والمصريين، على خلفية المشاهد التي وثّقت لحظة إطلاق سراح الإسرائيليين، أربيل يهود وغادي موزيس، في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

ومن المقرر، أن تفرج إسرائيل، عن 110 أسيرا فلسطينيًا اليوم الخميس، ضمن المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى الحالية، بعدما تم الإفراج عن 7 أسرى إسرائيليين في المقابل.