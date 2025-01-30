حافلات الأسرى الفلسطينيين تغادر سجن عوفر

وكالات

غادرت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي.

وفيما سبق قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أجهزة الأمن تستعد لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي.

في الأثناء اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله قبيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

قوة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله. pic.twitter.com/HWRqGeQ6Na — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 30, 2025

وقال مكتب إعلام الأسرى، إنه بعد متابعة الأمر مع الوسطاء سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الساعة 5 بالتوقيت المحلي.

وفيما سبق قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أمرا بتأخير الإفراج عن الفلسطينيين حتى ضمان خروج آمن للأسرى الإسرائيليين من غزة.