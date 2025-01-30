يريد تحويلها لمنتجع سياحي.. ملامح خطة ترامب لتهجير غزة تتضح

(وكالات)

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المستقبلية بشأن قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن ترامب لديه حلم عقاري، بتحويل قطاع غزة إلى منطقة موناكو الفرنسية وحتى أفضل منها، لكن تواجد سكان القطاع فيه يصعب حلمه.

وعرض الرئيس الأمريكي، خطة قال فيها إنه يطلب من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة لديهم لتطهير القطاع وبسبب مظاهر الدمار الواسعة فيه.

وأضافت "هآرتس" أن حلم ترامب بشأن قطاع غزة، من شأنه إحداث "صدمة" في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت "هآرتس" أن ترامب ينظر إلى قطاع غزة كمكان متهالك، يرغب في هدمه كليا وإعادة إعماره من جديد ليحل محله مجمعا تجاريا أو منتجعا سياحيا بهدف جذب الاستثمارات الدولية وتحقيق ربح شخصي.

يأتي هذا بعد أن اقترح صهر ترامب، جاريد كوشنر في فبراير من العام الماضي، إخراج المدنيين من غزة لإفساح المجال لإقامة مشاريع عقارية على الواجهة الساحلية من القطاع.

على جانب آخر، قوبلت خطة ترامب برفض مصري وأردني وعربي واسع، باعتبار أن هذه الخطوة تصفية للقضية الفلسطينية وهدم لفكرة حل الدولتين.