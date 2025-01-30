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غضب في المغرب بعد فيديو يظهر مسنًّا يعتدي على سيدة وطفلتها- (فيديو)

04:39 م الخميس 30 يناير 2025

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وكالات

أثار مقطع فيديو يظهر خلاله مسن يبلغ 80 عاما بينما يعتدي على سيدة داخل أحد المنازل بمدينة تطوان، جدلا كبيرا في المغرب.

وأصدرت المحكمة حكما بحبس المسن المغربي لمدة 5 أشهر وتغريمه 500 درهم.

وكانت النيابة العامة المغربية، حققت مع المسن الثمانيني في تهمتي "الضرب والجرح بحق طفل لم يبلغ الـ15 من عمره"، وكذلك "الضرب والجرح باستخدام السلاح لسيدة بسبب جنسها".

وبعد انتشار الفيديو يوم 15 يناير الجاري، تحركت السلطات المختصة بعد شكوى تقدمت بها السيدة المُعتدى عليها، للتحري والبحث ما أسفر في النهاية عن القبض على المسن.

ولقي الفيديو، ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وبين النشطاء الحقوقيين والنسويين، غير أن إدانة الرجل لقيت ترحيبا كبيرا من كافة الجهات التي طالبت بمحاسبته.

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المغرب مسن مدينة تطوان
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