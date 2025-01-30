جريمة غامضة و5 متهمين.. السويد تكشف تفاصيل حارق القرآن

(وكالات)

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، نقلًا عن السلطات السويدية، بمقتل العراقي سلوان موميكا، الذي سبق أن أثار جدلًا بعد قيامه بإحراق نسخ من القرآن الكريم.

ووفقًا للمصادر، فقد جاء مقتل موميكا قبل ساعات فقط من صدور حكم قضائي بحقه في محاكمة تتعلق بتدنيس المصحف.

وفي سياق متصل، أعلنت محكمة منطقة ستوكهولم، اليوم، تأجيل الحكم في القضية بسبب وفاة أحد المتهمين، وأكد القاضي أن الشخص الذي قُتل هو سلوان موميكا، لكنه أوضح أنه لا يمتلك تفاصيل إضافية حول ملابسات وفاته.

من جانبها، ذكرت شرطة ستوكهولم أنها عثرت على رجل مصاب بطلقات نارية مساء أمس، قبل أن تؤكد لاحقًا فتح تحقيق أولي في جريمة القتل، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على خمسة أشخاص على خلفية الحادث.

ولا تزال ملابسات القضية غامضة، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة دوافع الجريمة والجهات المحتملة التي قد تكون ضالعة فيها.