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الاحتلال يستعد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

03:51 م الخميس 30 يناير 2025

الأسرى الفلسطينيين

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وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أجهزة الأمن تستعد لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي.

في الأثناء اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله قبيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إنه بعد متابعة الأمر مع الوسطاء سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الساعة 5 بالتوقيت المحلي.

وفيما سبق قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أمرا بتأخير الإفراج عن الفلسطينيين حتى ضمان خروج آمن للأسرى الإسرائيليين من غزة.

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