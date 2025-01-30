إعلان

الرئيس اللبناني يدعو السياسيين إلى التنازل من أجل مصلحة الوطن

03:49 م الخميس 30 يناير 2025

الرئيس اللبناني جوزف عون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت - (د ب أ)

دعا الرئيس اللبناني جوزف عون السياسيين، اليوم الخميس، إلى التنازل قليلاً من أجل مصلحة الوطن، قائلا: "يجب عدم انتظار تدخل الخارج عند كلّ استحقاق".

وأضاف عون، خلال استقباله اليوم رئيس طائفة اللاتين في لبنان المطران سيزار أسايان على رأس وفد، أن "هناك الكثير من الفرص التي يجب استغلالها، آملاً من السياسيين التنازل قليلاً من أجل مصلحة الوطن".

وتابع "العالم يقترب منا دون أن نقوم بالمثل، وإذا لم نكن على قدر المسؤولية فلا يمكننا لوم الآخرين"، مضيفا "علينا أن نظهر للعالم أننا قد أصبحنا على قدر كاف من النضج، وألا ننتظر تدخل الخارج عند كل استحقاق فيما نطالب بعدم تدخل أحد في شؤوننا".

وشدد "على أهمية تعبير الناس عن طموحهم وتطلعاتهم من خلال الانتخابات، وأن يشارك الجميع فيها لإيصال صوتهم وإجراء التغييرات التي يرغبون وينادون بها".

واعتبر الرئيس عون أنه "ليس هناك أقلية وأكثرية، بل كفاءات "لأننا نتفيأ جميعاً بظل العلم اللبناني".

ولفت إلى "أهمية الاهتمام بالمناطق البعيدة التي تعاني من مشاكل وصعوبات كبيرة"، مشيراً إلى أن "المسؤول يجب أن يكون في خدمة الناس وليس العكس".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوزف عون الرئيس اللبناني لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يستعد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

إعلان

إعلان

تظهر بعد قليل.. رابط الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل بالقاهرة
ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية