بعد تأجيل الاحتلال.. مكتب إعلام الأسرى يكشف موعد الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

وكالات

قال مكتب إعلام الأسرى، إنه بعد متابعة الأمر مع الوسطاء سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الساعة 5 بالتوقيت المحلي.

وفيما سبق قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أمرا بتأخير الإفراج عن الفلسطينيين حتى ضمان خروج آمن للأسرى الإسرائيليين من غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل نقلت ما وصفتها برسائل تهديد وغضب إلى الوسطاء القطريين والمصريين، على خلفية المشاهد التي وثّقت لحظة إطلاق سراح الإسرائيليين، أربيل يهود وغادي موزيس، في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

قال عضو الكنيست الإسرائيلي، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، إنه "سعيد" بعودة الأسرى إلى البلاد، وفق تغريدة له على منصة إكس.

وأضاف بن غفير أن "الصور المروعة" القادمة من غزة توضح أن ما يحدث "ليس انتصارًا كاملًا بل هذا فشل كامل"، واصفًا الصفقة بين إسرائيل وحماس بأنها "متهورة".

שמחים ומתרגשים בשובם של אגם, ארבל וגדי האהובים, אבל התמונות המחרידות מעזה מחדדות: זה לא הניצחון המוחלט - זה הכישלון המוחלט, בעסקה מופקרת שלא היתה כמותה. הממשלה יכלה לעצור להמון צמא הדם שכעת מנסה לבצע לינץ' בחטופינו את הסיוע ההומניטרי, את הדלק, את החשמל והמים, ולכתוש אותם צבאית עד… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 30, 2025

وكتب بن غفير في تغريدته أنه "كان بإمكان الحكومة أن توقف الغوغاء المتعطشين للدماء الذين يحاولون إعدام أسرانا، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية والوقود والكهرباء والمياه، وأن تسحقهم عسكريًا حتى يتوسلوا هم أنفسهم لإعادة رهائننا، لكنها قررت اختيار طريق الاستسلام".

بينما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: قلقون من الثمن الذي ندفعه في إطار الصفقة رغم فرحتنا بعودة الأسرى، مضيفًا الصورة الواردة من غزة أكدت أننا أمام حيوانات مفترسة متعطشة للدماء وتحمل الكراهية لإسرائيل.

ברגעים אלו, כולנו מתרגשים יחד עם חזרתם של ארבל אגם וגדי הביתה!

לצד הדאגה הרבה ממחיריה של העסקה, אין אדם במדינת ישראל שליבו לא מתמלא בשמחה אינסופית מלראות אותם שוב איתנו.



את התמונות מעזה אסור לנרמל. מדובר בחיות טרף צמאות דם ומלאות שנאת ישראל תהומית שאם לא נחסל אותם ימשיכו לאיים… — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) January 30, 2025

وردت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، على ما وصفته بـ"المشهد الفوضوي" في خان يونس عند تسليم الأسيرة أربيل يهود، إذ وصفته بأنه مثال على "الكراهية والوحشية" التي تمارسها حماس.

شاركت شارين هاسكل لقطات على منصة إكس، لأحد المقاومين وهو يرشد أربيل وسط حشود من قبل رجال الظل، وكتبت: "إلى كل من يدافع عن حماس في الغرب والذي دعم هؤلاء الوحوش منذ السابع من أكتوبر - ألق نظرة على الكراهية والإرهاب والوحشية.

وأضافت "لهذا السبب يجب تدمير حكم حماس في غزة إلى الأبد".

يأتي ذلك في وقت زار فيه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، مقرّ منتدى عائلات الأسرى في تل أبيب، حيث تابع مع العائلات الإسرائيلية المشاهد المتعلقة بعملية الإفراج.