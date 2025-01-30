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إسرائيل تعلق على عزم ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا

03:20 م الخميس 30 يناير 2025

ترامب

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، إن إسرائيل تبدي قلقًا من عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب آلاف القوات الأمريكية المتمركزة في الأراضي السورية.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض، أنهم أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بأن ترامب يعتزم تنفيذ هذا الانسحاب.

ولفتت البث العبرية، إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيُثير "قلقًا بالغًا" في تل أبيب، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من المتوقع أن تؤثر أيضا على الأكراد في سوريا، الذين تعتبرهم إسرائيل حليفا استراتيجيا في المنطقة.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن نحو ألفي جندي أمريكي لا يزالون متمركزين في شرق سوريا، حيث يتعاونون مع "القوات الكردية السورية" في مهمة تهدف حسب المسؤولين الأمريكيين إلى منع عودة تنظيم "داعش" والحد من النفوذ الإيراني في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حاول سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا في عام 2018 خلال فترة ولايته الأولى، وهو القرار الذي أدى إلى استقالة وزير الدفاع السابق جيم ماتيس بسبب معارضته لهذه الخطوة.

ومع تقدم "هيئة تحرير الشام" في العمليات العسكرية ضد قوات النظام السابق الشهر الماضي، ووصولها إلى السيطرة على العاصمة دمشق، نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجيش الأمريكي بحاجة إلى البقاء خارج الصراع.

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