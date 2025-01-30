السلطات الأمريكية: لا ناجين من حادث الطائرة قرب مطار ريجان في واشنطن

وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية، عدم وجود ناجين من حادث اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب قرب مطار ريجان في العاصمة واشنطن.

وأوضحت السلطات الأمريكية، أنهم انتشلوا جثامين 27 من قتلى حادث الطائرة.

وقال جون دونيلي، رئيس إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في واشنطن العاصمة، إنه لا يعتقد أن هناك ناجين من حادث الاصطدام في الجو فوق نهر بوتوماك، وأن رجال الإنقاذ يقومون الآن بعملية انتشال.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده صباح الخميس، "نحن الآن عند نقطة ننتقل فيها من عملية إنقاذ إلى عملية انتشال. وفي هذه المرحلة، لا نعتقد أن هناك أي ناجين من هذا الحادث".

وأظهر مقطع فيديو لحظة تحطم طائرة بالقرب من مطار "ريجان"، المحاذي للعاصمة الأمريكية واشنطن؛ حيث تظهر الطائرة، التي كانت تحلق على مسافة ليست مرتفعة، وهي تتحطم في المنطقة التي تشهد كثافة كبيرة في حركة الطائرات التي تُقلع وتهبط في المطار الدولي.

وأفاد مصدر بشركة "أمريكان إيرلاينز"، بوجود 60 راكبا على متن الطائرة، فيما لم تتأكد المعلومات بعد، لكن السلطات الأمريكية تكثف تواجدها هناك، وتجري عمليات الإنقاذ.



