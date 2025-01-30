لأجل غير مسمى.. إسرائيل تعلق عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المستوى السياسي وجه بتعليق عملية إطلاق الأسرى الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى.

بدورها قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت تعليمات من القيادة السياسية بوقف إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

وطالبت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بعقد جلسة طارئة عقب مشاهد إطلاق سراح أربيل يهود وغادي موزيس.

وفيما سبق وسلمت حركتا الجهاد الإسلامي، وحماس، أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام منزل القائد السابق لحماس الشهيد يحيى السنوار في خان يونس بقطاع غزة.

لحظة تسليم الأسيرة المجندة الإسرائيلية أربيل يهودا للصليب الأحمر في خان يونس.. pic.twitter.com/UnbGDhuSV4 — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) January 30, 2025

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم المجندة آغام بيرغر، مؤكدا استعداده لاستقبال الأسرى المخطط الإفراج عنهم في وقت لاحق اليوم.

وانتشر مقاتلو سرايا القدس في خان يونس جنوبي قطاع غزة حيث من المتوقع إطلاق سراح يهود وموزيس.