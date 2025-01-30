اليمن.. الانتقالي الجنوبي يطالب بعودة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى عدن

صنعاء - (د ب أ)

طالب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الخميس، بعودة الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد غياب خارج البلاد.

وحسب بيان للمجلس الانتقالي، عقدت هيئته الرئاسية اجتماعها الدوري في مدينة عدن جنوبي اليمن.

واستمعت الهيئة في مستهل اجتماعها إلى تقرير مفصل "حول المصفوفة التنفيذية للخطة الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، متضمنًا أبرز الصعوبات التي تواجه الوضع الاقتصادي، والبدائل المقترحة لمعالجتها".

وشدد المجلس "على ضرورة عودة مجلس القيادة والحكومة إلى العاصمة عدن لممارسة مهامهما وتحمل مسؤولياتهما تجاه المواطنين".

ولفت إلى أن "استمرار الغياب لم يعد مقبولًا، ويزيد من معاناة الشعب ويتركه يواجه مصيره في ظل الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة".

ودعا المجلس الانتقالي "المنظمات الأممية إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن"، مؤكدا "استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أداء مهامها بسلاسة، بما يسهم في تعزيز جهود الإغاثة والتنمية والاستقرار في عموم المحافظات".

يأتي هذا الموقف بعد أكثر من شهرين على مغادرة عدن من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن مبارك.

ويمارس العليمي وبن مبارك مهامهما مع بعض المسؤولين من العاصمة السعودية الرياض.

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن منذ سنوات، وهو شريك في الحكومة اليمنية بعدد من الحقائب الوزارية.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثية.