بشأن التاريخ.. توجيهات إسرائيلية تخص حرب أكتوبر 1973

وكالات

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن وزارة التعليم الإسرائيلية، أصدرت توجيهات لأساتذة التاريخ في مدارسها تتعلق بأسباب حرب أكتوبر 1973.

وقالت الصحيفة، إن وزارة التعليم الإسرائيلية أمرت المعلمين بتحميل مصر وحدها المسؤولية عن اندلاع الحرب، وليس نتيجة رفض تل أبيب المقترح المصري للسلام.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التوجيهات تنص على تدريس المعلومات المنصوص عليها اعتبارا من العام الدراسي المقبل، مؤكدة أنه لن يتم قبول الإجابات التي تشير إلى رفض إسرائيل المقترح المصري للسلام قبل اندلاع الحرب، في امتحانات الثانوية العامة.

وذكر التقرير، أن من بين تفسيرات الحرب التي تُدرس هي تجاهل تل أبيب للمحاولات المصرية للتفاوض، غير أن هناك تباين بين المؤرخين فيما يخص تلك المسألة.

ولفتت "هآرتس"، إلى أنه على الرغم من التعديلات الجديدة المقررة، ستبقى العوامل السياسية من بين أسباب اندلاع الحرب مع مصر في المناهج.





