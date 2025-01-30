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مقتل نحو 30 شخصًا في تدافع في مهرجان كومبه ميلا الديني بالهند

02:52 م الخميس 30 يناير 2025

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وكالات

لقي نحو 30 شخصًا مصرعهم، بينما أصيب 90 آخرين بجروح، أمس الأربعاء، في براياغراج بشمال الهند، جراء التدافع خلال المهرجان الهندوسي الضخم كومبه ميلًا الذي يُنظم كل 12 عامًا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المسؤول في الشرطة فايبهاف كريشنا في مؤتمر صحفي: للأسف توفي ثلاثون من المصلين. ونقل تسعون مصابًا إلى المستشفى.

وقدّم رئيس الوزراء الهندوسي المتشدد ناريندرا مودي «خالص تعازيه للذين فقدوا أحد أحبائهم».

يشار إلى أن هذا التجمع يُعرَّف بأنه الأكبر على الإطلاق لأنه يجتذب عشرات الملايين من الحجيج من كل أنحاء الهند وخارجها للاغتسال عند التقاء النهرين المقدسين لدى الهندوس، نهر الغانج ويامونا.

ووقع الحادث في منتصف الليل بينما كان الحجيج يتجهون نحو ضفاف النهر للاغتسال، الأربعاء، وهو اليوم الأكثر أهمية في المهرجان.

وتدخل بعض أفراد الحشد والمسعفون بسرعة لإجلاء الضحايا وكان بعضهم فاقدي الوعي، بين أكوام الملابس والأحذية والأشياء المتروكة وسط حالة من الذعر، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

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مهرجان كومبه ميلا الديني الهند براياغراج
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