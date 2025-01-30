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الرئيس الفلبيني يعتزم لقاء نظيره الأمريكي لبحث عدة قضايا أبرزها ملف الهجرة

02:52 م الخميس 30 يناير 2025

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس

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مانيلا- (أ ش أ)

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم الخميس عزمه لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث عدة قضايا أبرزها ملف الهجرة ؛ وذلك دون تحديد موعد للاجتماع.

وقال الرئيس الفلبيني - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه سيسعي خلال الاجتماع مع ترامب إلى معرفة تفاصيل سياسات البيت الأبيض الجديدة المتعلقة بالهجرة والتي قد تؤثر على عدد كبير من الفلبينيين في الولايات المتحدة الأمريكيةk مشيرا إلى أنه سيبحث أيضا مع الرئيس الأمريكي قضايا أخرى مثل التجارة والدفاع والأمن.

يشار إلى أنه وفقا للسفير الفلبيني لدى الولايات المتحدة خوسيه مانويل روموالديز فإن 350 ألف فلبيني تقريبا يقيمون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية.



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فرديناند ماركوس مانيلا الرئيس الفلبيني
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