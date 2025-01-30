"قتلوا أكثر من 100 مليون دجاجة".. إدارة ترامب تتهم بايدن بإحداث أزمة تضخم بالولايات المتحدة

(وكالات)

اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بالتسبب في أزمة كبيرة في الولايات المتحدة ورفع أسعار البيض بشكل جنوني.

وقالت كارولين، إنه على مدار السنوات الأربع الماضية، أنفقت إدارة بايدن الأموال بشكل مفرط، مشيرة إلى أن ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي تسببت في حدوث أزمة التضخم في البلاد.

وأفادت ليفيت، أنه في خلال عام 2024 فقط، "وبينما كان جو بايدن في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أو في الطابق العلوي من مقر إقامته نائمًا" حسب تعبيرها، ارتفعت أسعار البيض بنسبة 65% في الولايات المتحدة.

وصرحت كارولينا، أن إدارة بايدن ووزارة الزراعة في ولايته، وجهوا أوامر قتل جماعي لأكثر من 100 مليون دجاجة، قائلة إن ذلك أثر بدوره على إمدادات الدجاج في البلاد.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن قتل الدجاج تسبب في نقص إنتاج البيض وهو ما أدى لحدوث عجز في نهاية المطاف.