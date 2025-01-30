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زيارة أمير قطر..الخارجية السورية: الدوحة ظلت حليفًا للشعب السوري طوال 14 عامًا

01:51 م الخميس 30 يناير 2025

الشرع يستقبل أمير قطر

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(وكالات)

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، إن الاجتماعات التي جرت اليوم مع الجانب القطري ركزت على وضع إطار شامل لإعادة إعمار سوريا، مشيرًا إلى أن هذه العملية تمثل إعادة للأمل وبناء للمستقبل.

وخلال مؤتمر صحفي، رحب الوزير بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له إلى دمشق، مؤكدًا تطلع بلاده لتعميق الروابط الأخوية مع قطر، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما شدد المسؤول السوري على أن الدوحة كانت حليفًا ثابتًا للشعب السوري طوال السنوات الـ14 الماضية، مشيدًا بالدور الذي لعبته قطر في دعم الاستقرار والتنمية في سوريا.

ووصل أمير قطر، في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011، والأولى منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة وسقوط نظام بشار الأسد.

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أمير قطر الخارجية السورية أسعد الشيباني إعادة إعمار سوريا
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