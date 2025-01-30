لحظة تسليم الأسيرة المجندة الإسرائيلية أربيل يهود للصليب الأحمر في خان يونس (فيديو)

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، بدأت عملية نقل أربيل يهود وغادي موزيس و5 تايلنديين إلى الصليب الأحمر في خان يونس بقطاع غزة وسط زحام هائل.

وسلمت حركتا الجهاد الإسلامي، وحماس، أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام منزل القائد السابق لحماس الشهيد يحيى السنوار في خان يونس بقطاع غزة.

لحظة تسليم الأسيرة المجندة الإسرائيلية أربيل يهودا للصليب الأحمر في خان يونس.. pic.twitter.com/UnbGDhuSV4 — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) January 30, 2025

وفيما سبق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم المجندة آغام بيرغر، مؤكدا استعداده لاستقبال الأسرى المخطط الإفراج عنهم في وقت لاحق اليوم.



كما انتشر مقاتلو سرايا القدس في خان يونس جنوبي قطاع غزة حيث من المتوقع إطلاق سراح يهود وموزيس.



وجاء هذا في وقت قالت إذاعة جيش الاحتلال إن حركة الجهاد تحاول "استغلال إطلاق سراح الأسيرين لإظهار قوتها في خان يونس