إعلام عبري: الجيش يتحدث عن تعقيدات بعملية تبادل الأسرى ويؤكد جاهزية قواته

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لمرافقة عملية الإفراج عن جادي موزيس وأربيل يهود من خان يونس جوا وبرا نظرا لوجود تعقيدات بالعملية.

وذكرت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه مستعد لأي تطورات غير متوقعة أثناء عملية تسليم الأسرى في خان يونس نظرا لوجود عناصر مسلحة ومعادية في المنطقة.

وقبل قليل، وصل موكب لمقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إلى خانيونس؛ استعدادا لتسليم اثنين من أسرى إسرائيل أربيل يهود وغادي موزيس للصليب الأحمر في جنوب غزة .

وأشار المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الخميس، إلى أن "حشودا كبيرة من الأهالي تشارك المقاومة مراسم الإفراج عن أسرى الاحتلال في محيط منزل الشهيد المشتبك يحيى السنوار".

وذكرت شبكة "قدس" الإخبارية الفلسطينية ، أن "المقاومة في خانيونس تخرج في عرض عسكري وموكب كبير قبل تسليم الأسرى الإسرائيليين".

وينتظر أن يجري تسليم اثنين من الأسرى الإسرائيليين على أنقاض منزل قائد حركة حماس يحيى السنوار الذي استشهد على يد القوات الإسرائيلية في غزة .





