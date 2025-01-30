الشرع يستقبل أمير قطر في مطار دمشق.. ويتوجهان إلى قصر الشعب بالعاصمة

(وكالات)

استقبل الرئيس السوري المكلف، أحمد الشرع، اليوم الخميس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، ليكون بذلك أول زعيم خليجي يزور سوريا منذ التحولات السياسية الأخيرة في البلاد.

وبعد مراسم الاستقبال، توجه الزعيمان إلى قصر الشعب في دمشق، حيث من المقرر أن يعقدا محادثات ثنائية تتناول العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لدعم الاستقرار في سوريا.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لأمير قطر منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011 والأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

كما تعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس دولة إلى سوريا للاجتماع بالإدارة الجديدة منذ سقوط الأسد.