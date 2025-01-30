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وسط حشود شعبية.. موكب القسّام يصل خانيونس لتسليم الأسيرات – (فيديو)

12:42 م الخميس 30 يناير 2025

موكب القسّام

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غزة - (د ب أ)

وصل موكب لمقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إلى خانيونس؛ استعدادا لتسليم اثنين من أسرى إسرائيل أربيل يهود وغادي موزيس للصليب الأحمر في جنوب غزة .

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الخميس، أن "حشودا كبيرة من الأهالي تشارك المقاومة مراسم الإفراج عن أسرى الاحتلال في محيط منزل الشهيد المشتبك يحيى السنوار".

وذكرت شبكة "قدس" الإخبارية الفلسطينية ، أن "المقاومة في خانيونس تخرج في عرض عسكري وموكب كبير قبل تسليم الأسرى الإسرائيليين".

وينتظر أن يجري تسليم اثنين من الأسرى الإسرائيليين على أنقاض منزل قائد حركة حماس يحيى السنوار الذي استشهد على يد القوات الإسرائيلية في غزة .

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موكب القسّام خانيونس الأسيرات حركة حماس
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