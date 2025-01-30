مصر تعرب عن تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا تحطم طائرة ركاب

وكالات

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا تحطم طائرة ركاب أمريكية بنهر بوتوماك" جراء اصطدامها بمروحية بالقرب من مطار رونالد ریجان، فجر اليوم الخميس 30 يناير.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة وشعبا، وتتقدم بصادق التعازي والمواساة لأسر لضحايا وذويهم.

واصطدمت طائرة ركاب تحمل 60 مسافرا وأربعة من أفراد الطاقم، بمروحية تابعة للجيش أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن، مما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة في نهر بوتوماك القريب.