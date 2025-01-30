الأسيرة الإسرائيلية أجام بيرجر ترتدي إسوارة بالعلم الفلسطيني- صورة

(وكالات)

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، اليوم الخميس، في تقرير لها أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جعلت الأسيرة أجام بيرجر، ترتدي إسوارة بلون العلم الفلسطيني .

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الأسيرة آجام بيرجر، وصلت إلى نقطة الاستيعاب الأولية في غلاف غزة والتقت أفراد عائلتها.

وبيرجر، هي مجندة إسرائيلية، تم أسرها من قاعدة ناحال عوز العسكرية خلال عملية طوفان الأقصى، 7 أكتوبر من العام الماضي، وتبلغ من العمر 20 عامًا.

ويفرج اليوم، عن 3 أسرى إسرائيليين وخمسة أسرى تايلانديين، من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بينما سيتم الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين آخرين من قبل إسرائيل.