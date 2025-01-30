حادثة واشنطن.. فقدان عدد من أعضاء فريق التزلج الفني الأمريكي على الطائرة المنكوبة

(وكالات)

ذكرت صحيفة "ويتشيتا إيجل"، أن العديد من الرياضيين كانوا على متن الرحلة القادمة من ويتشيتا إلى واشنطن العاصمة حيث تحطمت طائرة الركاب، حيث أكدت مصادر رياضية أن هؤلاء المتزلجين كانوا جزءًا من فريق التطوير الوطني، وهو برنامج مخصص لأفضل المواهب الشابة في التزلج الفني.

واصطدمت طائرة الركاب بمروحية عسكرية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية، من بينهم عدد من مدربي ومتزلجي فريق التزلج الفني الأمريكي.

وكان هؤلاء الرياضيون قد شاركوا في بطولة التزلج الفني الأمريكية، التي استضافتها مدينة ويتشيتا في الفترة من 20 إلى 26 يناير، فيما بقي بعضهم حتى 28 يناير لحضور معسكر تدريبي متقدم.

وقال المتزلج الأمريكي جون مارافيلا، إن ما لا يقل عن 14 متزلجًا فنيًا كانوا على متن الطائرة المنكوبة. كما قال زميله لوك وانج إن المدربين والرياضيين كانوا من بين ركاب الطائرة التي تحطمت في الولايات المتحدة.

من جهتها، أشارت صحيفة "ذا كانساس سيتي ستار"إلى أن اتحاد التزلج على الجليد الأمريكي أبلغ الرياضيين بالحادث عبر رسالة نصية، بينما لا تزال الجهات المختصة تتابع عمليات التحقيق في أسباب الحادث وتداعياته.