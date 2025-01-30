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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 5 مسيّرات أوكرانية خلال الليل

10:51 ص الخميس 30 يناير 2025

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 5 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 5 طائرات مسيرة أوكرانية، من بينها 3 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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