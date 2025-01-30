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أمام منزل السنوار.. المقاومة الفلسطينية تستعد لتسليم أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر (صور)

10:51 ص الخميس 30 يناير 2025

المقاومة الفلسطينية

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وكالات


تستعد المقاومة الفلسطينية لتسليم أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر أمام منزل القائد السابق لحماس يحيى السنوار في خان يونس.

ووصل موكب مركبات كبير للمقاومة يصل محيط منزل قائد حركة حمـاس الشــهيد يحيى السنوار في خانيونس قبيل الإفراج عن أسرى الاحتلال.

وسلمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المجندة الإسرائيلية الأسيرة أغام بيرغر في جباليا في شمال قطاع غزة، ضمن الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى والسجناء.

وأُخرجت بيرغر من بين ركام منطقة جباليا التي تعرضت لقصف عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في قطاع غزة.

ووصلت وحدة الظل التابعة لكتائب القسام، حيث تم تسليم المجندة لعناصر الصليب الأحمر الدولي.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الخميس، إن حماس تستعد للإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين، بينهم أربيل يهود من أمام منزل زعيم الحركة الشهيد يحيى السنوار.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد وصل مقاتلون من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية إلى موقع في خان يونس بغزة قبل تسليم أسرى إسرائيليين.

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المقاومة الفلسطينية أسرى إسرائيليين الصليب الأحمر
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