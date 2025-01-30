مكتب نتنياهو: حماس ستفرج عن 5 تايلانديين اليوم

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، تلقي قائمة بأسماء ثمانية أسرى هم ثلاثة إسرائيليين وخمسة تايلانديين، من المزمع الإفراج عنهم الخميس.



ولم يكشف عن أسماء الأسرى التايلانديين حتى الآن، وسوف يكون إطلاق سراحهم بمثابة خطوة أحادية الجانب من جانب حماس، وليس جزءاً من الصفقة.



وقالت الحكومة التايلاندية إن 6 من مواطنيها ما زالوا محتجزين كأسرى في غزة.



وأسماء هؤلاء الأسرى: واتشارا سريوان، وبانوات سيثو، وساتيان سواناخام، وناتابونج بينتا، وبونجساك تانا، وسوراساك لامناو.



وتعتقد تايلاند أن اثنين آخرين من الأسرى التايلانديين، سودثيساك رينثالاك وسونثايا أوكخاراساري لقيا حتفهما.





