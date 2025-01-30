الجيش الإسرائيلي: تسلمنا المجندة آغام بيرغر

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي إنه تسلم المجندة آغام بيرغر ويستعد لاستقبال الباقين.

وسلّمت كتائب القسام المجندة الإسرائيلية المجندة آغام بيرغر من وسط الركام بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، حيث كانت تتوغل قوات الاحتلال وخلفت دمارا كبيرا.



ووصلت وحدة الظل التابعة لكتائب القسام، حيث تم تسليم المجندة لعناصر الصليب الأحمر من وسط الركام بمخيم جباليا الذي عاث فيه الاحتلال فسادا، وهي رسالة جديدة من المقاومة للعالم.



وقالت وسائل إعلام عبرية، الخميس، إن حماس تستعد للإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين، بينهم أربيل يهود من أمام منزل زعيم الحركة الشهيد يحيى السنوار.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد وصل مقاتلون من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية إلى موقع في خان يونس بغزة قبل تسليم أسرى إسرائيليين.