الزيارة الأولى من 2011.. أمير قطر يصل مطار دمشق الدولي

(وكالات)

وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى مطار دمشق الدولي، في زيارة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تطورات إقليمية متسارعة ومساعٍ لإعادة ترميم العلاقات بين الدول العربية وسوريا.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول من نوعه مع قادة الحكومة السورية الجديدة وقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني".

وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أمس الأربعاء، إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع، في خطوة لاقت ترحيبًا دوليًا وعربيًا، وسط مساعٍ لإعادة بناء التوافق الوطني في البلاد.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية القطرية بهذه التطورات، مؤكدة في بيان رسمي أن "الخطوات التي تتخذها الإدارة السورية الجديدة تمهّد لتوطيد السلم الأهلي، وتعزيز الأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار".

