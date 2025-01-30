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قبيل الإفراج عنهم.. إسرائيل تحذر عائلات الأسرى الفلسطينيين من الاحتفال

10:29 ص الخميس 30 يناير 2025

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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(وكالات)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير أمير فروخ في القدس، قبل ساعات من موعد الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى.

على جانب آخر، وجه جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" تحذيرات صارمة إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، لمنع أي مظاهر احتفالية بمناسبة خروجهم، وسط أنباء عن حملة اعتقالات طالت بعض العائلات والمقربين منهم.

وتطلق حركة المقاومة الإسلامية حماس، سراح 3 أسرى إسرائيليين وخمسة أسرى تايلانديين، يقابلهم الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين آخرين من قبل إسرائيل.

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